Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Касаткина переиграла немку Нимайер в первом круге «Ролан Гаррос»

close
100%
Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В первом круге представительница России встречалась с немецкой спортсменкой Юле Нимайер. Их поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.

Касаткина входит в топ-10 рейтинга Женской теннисной Ассоциации (WTA), занимая девятую позицию. Ее соперница расположилась на 76-м месте.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Маркета Воундрошова (Чехия, 60-я ракетка мира)) — Алисия Паркс (США, 40-я ракетка мира). Стоит отметить, что в прошлом сезоне россиянка добралась до полуфинала турнира во Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Александр Шевченко пробился в число участников второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в столице Франции Париже.

В первом раунде россиянин, занимающий 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал победу над представителем Германии, 120-й ракеткой мира Оскаром Отте со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях