Теннисистка Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В первом круге представительница России встречалась с немецкой спортсменкой Юле Нимайер. Их поединок продолжался 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.

Касаткина входит в топ-10 рейтинга Женской теннисной Ассоциации (WTA), занимая девятую позицию. Ее соперница расположилась на 76-м месте.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Маркета Воундрошова (Чехия, 60-я ракетка мира)) — Алисия Паркс (США, 40-я ракетка мира). Стоит отметить, что в прошлом сезоне россиянка добралась до полуфинала турнира во Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Александр Шевченко пробился в число участников второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в столице Франции Париже.

В первом раунде россиянин, занимающий 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал победу над представителем Германии, 120-й ракеткой мира Оскаром Отте со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).