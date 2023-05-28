Капитан «Ростова» Глебов подписал новый длительный контракт с клубом

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что полузащитник Данил Глебов, интерес к которому проявляет московский «Спартак», продлил контракт с желто-синими.

«Ребята на контракте, у них у всех длительные соглашения. Глебов неделю или две назад подписал пятилетний контракт», — передает слова Арутюнянца «Матч ТВ».

СМИ сообщали, что «Спартак» считает цену, которую требует за 23-летнего футболиста «Ростов», завышенной и готов заплатить за полузащитника не более €6-7 млн.

Глебов выступает за «Ростов» с сезона-2018/2019. В нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги игрок принял участие в 28 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и отдать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Глебова составляет €7,5 млн.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы команды на медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

После 29 туров команда Валерия Карпина занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Вторым идет ЦСКА (55), третьим — «Спартак» (54).