Канада обыграла Германию в финале чемпионата мира по хоккею и побила рекорд по числу побед

Сборная Канады стала победительницей чемпионата мира по хоккею — 2023, прошедшего в Финляндии и Латвии.

В финале турнира канадцы со счетом 5:2 обыграли команду Германии.

Немецкие хоккеисты по ходу решающего матча дважды выходили вперед после точных бросков Джона-Джейсона Петерки и Даниэля Фишбуха, но сборная Канады неизменно отыгрывалась, а в третьем периоде отправила в ворота соперников три шайбы, обеспечив себе золотые медали.

В составе канадской команды дважды отличился Сэмми Бле, еще по шайбе забросили Лоусон Круз, Тайлер Тоффоли и Скотт Лотон.

Сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мира. Она выиграла турнир в 28-й раз и превзошла объединенный результат команд СССР и России, на счету которых 27 титулов.

Напомним, обладательницей бронзовых медалей ЧМ-2023 впервые в истории стала команда Латвии, обыгравшая в матче за третье место американцев.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира — 2023. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее бывший главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт восхитился работоспособностью нападающего Александра Овечкина.