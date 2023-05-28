Экс-игрок «Динамо» Терехин назвал провалом выступление команды в РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин оценил выступление бело-голубых в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это провал. А как это можно еще назвать? Вон «Крылья Советов» продали столько игроков и то ковыряются потихоньку. У них есть хоть какая-то игра, они что-то пытаются. Но «Динамо» — это вообще. Этот сезон худший со времен вылета в ФНЛ», — передает слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Перед зимним перерывом в чемпионате России «Динамо» занимало четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В весенней части сезона команда из-за неудовлетворительных результатов потеряла свои позиции и за тур до конца сезона-2022/23 располагается на седьмой строчке.

В концовке сезона был отправлен в отставку сербский главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович, который возглавил бело-голубых в прошлое межсезонье.

Ранее нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) отказался от перехода в клуб из Турции.

В январе СМИ сообщали, что турецкий клуб предлагал Смолову подписать контракт сроком до 2025 года.