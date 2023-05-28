Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Латвия обыграла США и впервые завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии обыграла команду США и впервые завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место на мировом первенстве, проходящем в 2023 году, латвийская национальная команда одержала победу над сборной США и стала обладательницей бронзовых наград.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу латвийских хоккеистов.

В составе победителей отличились Роберт Букартс, Янис Якс и Кристиан Рубинс, который оформил дубль и своим точным броском принес команде медали ЧМ-2023 на второй минуте овертайма.

Голы за сборную США забили Рокко Гримальди (дважды) и Мэтт Коронато.

Напомним, в финале чемпионата мира сыграют команды Канады и Германии. Решающий матч турнира пройдет 28 мая и начнется в 20:20 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира — 2023. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлении вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях