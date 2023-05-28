Латвия обыграла США и впервые завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место на мировом первенстве, проходящем в 2023 году, латвийская национальная команда одержала победу над сборной США и стала обладательницей бронзовых наград.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу латвийских хоккеистов.

В составе победителей отличились Роберт Букартс, Янис Якс и Кристиан Рубинс, который оформил дубль и своим точным броском принес команде медали ЧМ-2023 на второй минуте овертайма.

Голы за сборную США забили Рокко Гримальди (дважды) и Мэтт Коронато.

Напомним, в финале чемпионата мира сыграют команды Канады и Германии. Решающий матч турнира пройдет 28 мая и начнется в 20:20 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира — 2023. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о выступлении вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).