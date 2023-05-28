Кафельников: Хачанов по всем параметрам превосходит своего соперника во втором круге «Ролан Гаррос»

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча Карена Хачанова во втором круге Открытого чемпионата Франции. По мнению специалиста, Хачанов не должен испытать никаких затруднений со следующим соперником, которым станет молдаванин Раду Албот.

«Албот — ветеран, давно играет. Не думаю, что у Карена будут какие-то трудности в этом матче. В принципе, по всем параметрам он превосходит соперника, и если будет играть концентрированно, по идее, должно быть три сета», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

В первом круге Хачанов встречался с хозяином корта Константом Летьеном и проиграл в первых двух сетах. Однако в итоге он вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Напомним, что Россию на турнире представляют также Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Ранее Кафельников заявил, что Хачанов отдал два сета сопернику, у которого должен был выигрывать в трех партиях.