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Тренер «Спартака» Абаскаль высказался о разговоре с дисквалифицированным Соболевым

Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, о чем говорил с дисквалифицированным игроком Соболевым

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чем говорил с нападающим красно-белых Александром Соболевым, который получил дисквалификацию на четыре матча по итогам игры с ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто. Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим», — заявил Абаскаль.

На 66-й минуте судья встречи Сергей Карасев удалил Соболева за показанный неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Тут же арбитр удалил и армейца за то, что тот «процитировал» жест Соболева, чтобы объяснить, что соперник должен получить наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 24 мая наказал Соболева четырехматчевой дисквалификацией, а вот красная карточка Роши была отменена, защитник не получил никакого наказания.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Роман Орещук высказался о скандальном жесте игрока московского «Спартака» Александра Соболева, который он продемонстрировал в матче с ЦСКА.

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