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Кафельников: Хачанов отдал два сета сопернику, у которого должен был выигрывать в трех партиях

Кафельников считает, что Хачанов должен был легче выигрывать первый круг на «Ролан Гаррос»

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IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о победе Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата Франции. Он затруднился объяснить, почему россиянин неудачно начал матч, отметив, однако, что победы он в итоге добился, и это самое важное.

«Затрудняюсь ответить, чем вызвано такое начало матча. Отдал два сета сопернику, у которого, в принципе, должен был три сета подряд выигрывать. Наверняка что-то было, что могло доставлять дискомфорт — либо игра соперника, либо его медицинские паузы. Но результата Карен добился, выиграл и вышел во второй круг — это уже здорово», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

В первом круге Хачанов встречался с хозяином корта Константом Летьеном и проиграл в первых двух сетах. Однако в итоге он вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Соперник Хачанова по второму кругу уже известен. Им стал молдавский теннисист Раду Албот, который ранее в четырех сетах выбил из борьбы американца Патрика Кипсона — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.

Ранее экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что во втором круге Хачанов сыграет увереннее.

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