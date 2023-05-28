Ольховский: в следующем матче на «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет увереннее

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от второго матча Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции. Специалист убежден, что во втором круге россиянин будет действовать намного увереннее, чем в первом.

«В следующем матче будет уже другая история, изначально Карен будет играть более уверенно. В любом случае, он молодчина, прошел во второй круг, сделал свою работу. Дожал непростую игру. Карен — молодец, давайте его поздравим», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

В первом круге Хачанов встречался с хозяином корта Константом Летьеном и проиграл в первых двух сетах. Однако в итоге он вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Соперник Хачанова по второму кругу уже известен. Им стал молдавский теннисист Раду Албот, который ранее в четырех сетах выбил из борьбы американца Патрика Кипсона — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.

Ранее Ольховский назвал фактор, позволивший Хачанову победить Летьена.