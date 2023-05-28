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Теннисист Ольховский: в матче Хачанова и Летьена сыграла роль физическая форма

Ольховский назвал фактор, позволивший Хачанову победить Летьена на «Ролан Гаррос»

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением, за счет чего Карен Хачанов смог вырвать победу у француза Констана Летьена в первом круге Открытого чемпионата Франции. Специалист считает, что основную роль сыграла физическая форма игроков — в частности, тот факт, что Летьен несколько раз брал медицинские тайм-ауты, — а также подготовка Хачанова.

«Физические кондиции сыграли свою роль. Потому что три сета — это быстро. Но затем все-таки мастерство берет свое. И все качества, подготовка к такому большому турниру, которая есть на сегодняшний день», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Хачанов в матче с Летьеном уступил в первых двух сетах. Однако в итоге он вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Соперник Хачанова по второму кругу уже известен. Им стал молдавский теннисист Раду Албот, который ранее в четырех сетах выбил из борьбы американца Патрика Кипсона — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1.

Ранее Ольховский заявил, что если бы матч длился три сета, Хачанов бы потерпел поражение.

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