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Экс-игрок ЦСКА Масалитин о Суперфинале Кубка России: там надо будет играть и забивать

Экс-игрок ЦСКА Масалитин объяснил, почему не нужно сравнивать матчи РПЛ и Кубка России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему после игры 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где армейцы сыграли с «Краснодаром», не нужно делать выводы перед матчем в Суперфинале Кубка России, в котором встретятся эти же команды.

«Здесь вничью сыграли и разошлись, а там может и до серии пенальти дойти, победитель точно будет. Там уже совсем другая игра. В Кубке иначе все, это в чемпионате очко завоевал и завоевал. Это очко и пригодилось, судя по сегодняшнему результату (конкурент ЦСКА в борьбе за серебро РПЛ «Спартак» сыграл вничью в 29-м туре. — «Газета.Ru»). А так, там надо будет играть, там надо будет забивать, здесь и сейчас. Выиграешь ли по пенальти или проиграешь в основное — уже результат будет определенный. Либо ты с Кубком, либо ты без Кубка», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

В матче 29-го тура «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0. Суперфинал Кубка России состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.

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