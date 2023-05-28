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Украинка Костюк отреагировала на свист зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос»

Украинка Костюк не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос»

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Rob Prange/Dppi/Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на то, что зрители на турнире «Ролан Гаррос» освистали ее после отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого раунда.

«Я этого не ожидала. У меня нет реакции на это, но люди, видимо, были в замешательстве. Мне бы хотелось знать, как они будут относиться к тому, что освистывали меня, через 10 лет, когда все закончится. Не думаю, что они будут чувствовать себя хорошо», — передает слова Костюк Daily Express.

Соболенко обыграла Костюк в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

В следующем туре белорусская теннисистка встретится с победительницей матча матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Белоруссия).

В 2023 году Соболенко одержала первую победу в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — она выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Призовой фонд турнира составляет €49 600 000. В соревнованиях одиночниц принимают участие 12 россиянок.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала слова белорусской спортсменки Арины Соболенко, которая заявила, что украинка ненавидит ее.

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