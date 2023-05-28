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Стало известно, кто будет тренером «Сочи» в новом сезоне РПЛ

В сезоне 2023/24 «Сочи» будет возглавлять Дмитрий Хохлов

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Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о планах оставить во главе команды тренера Дмитрия Хохлова на следующий сезон.

«Решение, о том, что Хохлов продолжит работу в следующем сезоне было принято не вчера, оно было принято еще раньше. Хохлов продолжает работу в следующем сезоне», — передает слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле этого года, сменив на этом посту Курбана Бердыева. Под руководством Хохлова сочинцы провели семь матчей (две победы, четыре поражения и одна ничья).

В этом туре подопечные Дмитрия Хохлова сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Артур Юсупов и Густаво Мантуан.

За тур до финиша чемпионата «Сочи», набрав 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

Чемпион России определился 7 мая, им стал «Зенит». Также по результатам сезона элиту российского футбола покинут «Торпедо» и «Химки». За серебряные медали чемпионата России борются сразу три команды: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». У «армейцев» на одну игру было проведено больше.

Ранее сообщалось, что защитник «Сочи» Артем Макарчук выбрал новый клуб для продолжения карьеры.

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