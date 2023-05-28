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«Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 29 тура РПЛ

«Спартак» и «Пари НН» назвали игроков на очный матч в РПЛ

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РПЛ

Сегодня в рамках 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» в Тушино примет «Пари Нижний Новгород». Встречу обсудит арбитр Артем Любимов (Санкт-Петербург). Команды уже объявили стартовые составы на матч. Начало игры в 14.00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулев, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.

Перед этой игрой красно-белые продолжают находиться на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 53 очка. На два очка больше в активе у московского ЦСКА. В случае победы над «Пари НН» подопечные Гильермо Абаскаля сместят «армейцев» и займут вторую позицию.

На третьей строчке располагается «Ростов». У команды Валерия Карпина 50 очков. Ростовчане сегодня сыграют с «Ахматом».

Чемпион России определился 7 мая, им стал «Зенит». Также по результатам сезона элиту российского футбола покинут «Торпедо» и «Химки».

Ранее Владимир Федотов заявил о влиянии матча со «Спартаком» на игру с «Краснодаром».

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