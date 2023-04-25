Кокорин раскритиковал экс-игрока «Динамо» Вальбуэна за то, что его считают легендой клуба

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна высказался о том, что бывших игроков «Динамо» Люка Уилкшира и Матье Вальбуэна считают легендами бело-голубых.

«Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир.

Я один из тех людей, которые что-то сделали для «Динамо». Но они так не считают. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго… Там было два больших темнокожих. Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал — стал любимцем фанатов», — сказал Кокорин.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. После он перешел в «Анжи», но так не сыграл ни одного матча. В 2013 году нападающий снова вернулся в «Динамо» и играл там до перехода в «Зенит» в 2015 году.

Вальбуэна провел за «Динамо» 29 матчей, а затем вернулся в «Марсель». Сейчас он выступает за «Олимпиакос».

Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017. Вместе с клубом он вылетал в Футбольную национальную лигу.

Ранее Кокорин объяснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.