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Дубов о матче Непомнящего и Лижэня: любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира – россиянин

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на вопрос, обрадуется ли победе Яна Непомнящего над Дином Лижэнем в матче за шахматную корону.

«Да мне все равно! Для меня нынешний матч – это «эль класико» в Майами.

Хотя мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин. Что будет дальше? Команда Яна ведь заявляла, что у них только западные спонсоры, ему спокойно давали играть турниры. В итоге по факту его единственный спонсор – «Норникель». А Дин – это Китай, азиатский рынок. Для шахмат тоже неплохо», — передает слова Дубова «Чемпионат».

Вчера представитель Китая Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий сыграли вничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира.

Счет в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 12:00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными.

В предыдущем матче за шахматную корону Даниил Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену в противостоянии все с тем же Яном Непомнящим. Тогда россиянин уступил.

Ранее Эльмира Мирзоева назвала два фактора, которые сыграют решающую роль в матче Непомнящего и Лижэня.

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