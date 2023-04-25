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В The Athletic объяснили провальную игру Капризова в плей-офф НХЛ

Журналист The Athletic считает, что тренер «Далласа» Пит Дебур нашел противоядие против Капризова

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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Журналист The Athletic Майкл Руссо считает, что тренер «Далласа» Пит Дебур нашел противоядие против российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Совпадение или нет, но у тренера «Далласа» Пита Дебура, кажется, есть противоядие от Капризова.

Капризов не общался с прессой после четвертого матча, но Болди говорил прямо перед плей-офф о том, насколько прошлогодняя серия с «Блюз» должна стать для него уроком», — написал журналист.

В серии 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой» и «Далласом» счет 2:2. Следующий матч команды проведут 26 апреля.

Капризов выходил на лед во всех четырех матчах. Российский нападающий на свой счет записал лишь одну заброшенную шайбу.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова.

Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что шайба Ивана Барбашева помогла «Вегасу» уйти в отрыв в серии плей-офф НХЛ с «Виннипегом».

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