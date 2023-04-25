Гасилин рассказал, у кого в «Зените» был самый дорогой автомобиль

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, у кого в составе сине-бело-голубых, когда он выступал за команду, был самый дорогой автомобиль.

«Была ли у Кокорина самая крутая тачка? Нет, у Азмуна. «Ламба Авентадор», желтая. Прикинь, как он по Питеру на ней ездил. Один раз на лежачем полицейском застрял.

А самые скромные машины были у Денисова. Он мог позволить себе все, но ездил на машине, которую выдавал клуб», — передает слова Гасилина Sport 24.

Сердар Азмун стал игроком немецкого «Байера» в январе 2022 года после трех лет, проведенных в составе «Зенита». Нападающий пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В составе команды из Санкт-Петербурга Азмун три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Ранее Гасилин рассказал, что экс-форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с Сердаром Азмуном.