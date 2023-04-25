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Передачи и шайба Кучерова и Сергачева не помогли «Тампе» избежать проигрыша «Торонто»

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Официальный сайт НХЛ

Голевые передачи и шайба российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Михаила Сергачева не спасли команду от поражения в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Торонто Мэйпл Лифс».

Игра, прошедшая в Тампе, завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу канадской команды.

Кучеров отдал в прошедшей встрече две голевые передачи, а Сергачев отметился заброшенной шайбой и результативным пасом. Помимо них, в составе хозяев площадки отличились Алекс Киллорн (дважды) и Стивен Стэмкос.

Дубль за «Торонто» оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе в ворота соперников отправили Ноэль Аччари и Морган Райлли, а также Александр Керфут, чей гол на пятой минуте овертайма принес команде победу

«Торонто Мэйпл Лифс» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч серии пройдет в Канаде 28 апреля и начнется в 2:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен» подряд.

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