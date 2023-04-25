Федун назвал матч «Спартак» — «Краснодар» огненной игрой, которую ненавидят тренеры

Бывший президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры.

Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес появилась совершенно другая игра. Игру делают звезды», — сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» на своем поле одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 4:3.

К 58-й минуте подопечные Абаскаля уступали соперникам с разницей в два мяча — 0:2, но смогли отыграться благодаря дублю Александра Соболева, а в концовке встречи вырвали у гостей победу после точных ударов Антона Зиньковского и Квинси Промеса.

«Спартак» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит» (58), вторым идет «Ростов» (49).

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал увольнение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева из-за судейства.