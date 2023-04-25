Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаза за участие бойца ММА в уличной драке

Полиция выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств (ММА) и бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейта Диаза, сообщает MMA Fighting.

Спортсмену предъявлено обвинение в нанесении побоев второй степени в уличной драке, произошедшей в Новом Орлеане на Бурбон-стрит.

Нанесение побоев второй степени является в Луизиане уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Ранее в сети появилось видео, в котором видно, как Диаз, принимая участие в массовой уличной драке, проводит противнику удушающий прием «гильотина». Потасовка произошла во время турнира по боксу.

Свой последний поединок Диаз провел осенью 2022 года против Тони Фергюсона. Бой завершился в четвертом раунде после того, как Диаз успешно применил удушающий прием. Для 37-летнего Диаза это был 21-й выигранный бой в карьере при тринадцати поражениях.

Ранее стало известно, сколько российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович заработал за победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222 против Кертиса Блейдса.

За досрочную победу техническим нокаутом над 32-летним американцем Павлович получил $465 тыс. (более 37 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях