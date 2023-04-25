Полиция выдала ордер на арест Нейта Диаза за участие бойца ММА в уличной драке

Полиция выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств (ММА) и бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейта Диаза, сообщает MMA Fighting.

Спортсмену предъявлено обвинение в нанесении побоев второй степени в уличной драке, произошедшей в Новом Орлеане на Бурбон-стрит.

Нанесение побоев второй степени является в Луизиане уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Ранее в сети появилось видео, в котором видно, как Диаз, принимая участие в массовой уличной драке, проводит противнику удушающий прием «гильотина». Потасовка произошла во время турнира по боксу.

Свой последний поединок Диаз провел осенью 2022 года против Тони Фергюсона. Бой завершился в четвертом раунде после того, как Диаз успешно применил удушающий прием. Для 37-летнего Диаза это был 21-й выигранный бой в карьере при тринадцати поражениях.

Ранее стало известно, сколько российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович заработал за победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222 против Кертиса Блейдса.

За досрочную победу техническим нокаутом над 32-летним американцем Павлович получил $465 тыс. (более 37 млн руб. по текущему курсу ЦБ РФ).