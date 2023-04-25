Форвард «Колорадо» Ничушкин пропустит второй матч плей-офф НХЛ подряд по личным причинам

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен» подряд.

Как сообщает журналист издания Colorado Hockey Now Адриан Дейтер в социальной сети, форвард не сыграет в предстоящей игре снова «по личным причинам». Ни клуб, ни игрок пока не прокомментировали происходящее и не раскрыли информации об основаниях для отъезда хоккеиста из расположения команды во время розыгрыша Кубка Стэнли.

23 апреля главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что Ничушкин уже улетел из Сиэтла, где проходила предыдущая игра «Эвеланш».

«Колорадо» ведет в серии со счетом 2-1.

В сезоне-2022/23 Ничушкин провел 53 матча и набрал 47 очков, забросив 17 шайб и отдав 30 голевых передач.

28-летний Ничушкин перебрался в НХЛ в 2013 году. Он был выбран на драфте клубом «Даллас Старз» под общим десятым номером. Форвард перешел в «Колорадо» в 2019 году. Прошлым летом он продлил контракт с «Эвеланш» на восемь лет на общую сумму $49 млн.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин предсказал, что «Лос-Анджелес Кингз» станет одним из финалистов плей-офф Национальной хоккейной лиги.