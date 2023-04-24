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Блогер Савин объяснил, почему Дзюба поддерживает Путина

Блогер Савин считает, что Дзюба хочет через поддержку Путина попасть в Госдуму или РФС

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак объяснил, почему нападающий «Локомотива» выражает поддержку президенту России Владимиру Путину.

«Я, может, грубую вещь скажу, но скажу свое мнение. Это для меня типичный пример, когда человек понимает, что на плаву ему осталось буквально пару лет в российском футболе. И у него, привыкшего быть любимчиком Миллера, получать хорошие деньги, быть на виду, выбор: что делать дальше.

Поэтому это очередной пример, когда спортсмен понимает ситуацию, что поддержать Путина — равно успешная жизнь в Госдуме или в РФС после карьеры. Мне кажется, что Дзюба просто пользуется ситуацией», — сказал Савин.

Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в семи матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в 21 туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».

Ранее в «Локомотиве» сообщили о начале переговоров с Дзюбой о новом контракте.

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