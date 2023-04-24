Экс-игрок сборной России Деменко назвал ключевой фактор, приведший к победе «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, выступавший за «Спартак» и «Краснодар», рассказал, что сделанные Гильермо Абаскалем замены оказали ключевое влияние на результат матча «Спартака» с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре Российской премьер-лиги.

«Можно с двух позиций посмотреть на этот результат. Но, конечно, это во многом тренерская победа. Он четко разобрался с Промесом. Понял, что тот физически не готов, чтобы сразу дать результат. Все-таки есть ребята, которые чуть получше выглядели по кондициям. По ходу матча он выпустил Зобнина, Промеса, Николсона – всех в тот момент, когда это было надо. Потом Зиньковский тот же. Абаскаль чувствует этот ритм, момент: ребята пошли в навал, нужен навес – выпускает Николсона; нужно обострять с флангов в центр – выходит Зиньковский. Тренер видит, но и ребята, когда пошли эти мотивация и игра, дожали. Все взаимосвязано», — рассказал Деменко «Газете.Ru».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вырвал победу у «Краснодара», отыгравшись с 0:2.