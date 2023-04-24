Промес делит первое место в списке лучших иностранных бомбардиров РПЛ с Вагнером Лавом и Азмуном

Сегодня в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

На 46-й минуте на поле вышел Квинси Промес. В концовке встречи голландский нападающий отметился забитым мячом в ворота Матвея Сафонова.

Этот забитый мяч стал для спартаковца 85-м за всю его карьеру в РПЛ. Таким образом, он догнал бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава и экс-форварда «Зенита» Сердара Азмуна и теперь делит с ними первое место среди легионеров-бомбардиров в истории лиги.

Промесу понадобилось 169 матчей для достижения отметки в 85 забитых голов, столько же, сколько и Вагнеру Лаву. А Сердару Азмуну потребовалось 208 игр.

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Стоит отметить, что Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия оказал первую помощь полузащитнику «Краснодара» Кади после столкновения в матче РПЛ.