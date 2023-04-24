Федун посочувствовал «КС», которые лишились своего гендиректора из-за судейства

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал увольнение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева из-за судейства.

«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре действительно с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать», — передает слова Федуна РБК.

Напомним, что Вадим Андреев подал в отставку из-за судейства в последнем матче с «Пари Нижний Новгород». Самарцы уступили со счетом 1:2, один из пропущенных голов был с пенальти. В добавленное время нижегородцы остались в меньшинстве из-за удаления Вячеслава Кротова.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» набрали 25 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. Подопечных Игоря Осинькина отделяют три очка до зоны стыковых матчей. Команда одержала одну победу в последних восьми матчах чемпионата.

Также самарцы вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив по пенальти «Краснодару».

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об увольнении гендиректора «Крыльев Советов» из-за судейства.