Вице-президент ФШР Смагин рассказал, кому важнее день отдыха в матче Непомнящего с Лижэнем

Сергей Смагин, вице-президент Федерации шахмат России, высказался о том, какое значение будет иметь день отдыха перед тремя решающими партиями в матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Трудно сказать. В этом матче как таковых новинок мы и не видели. Скорее перед Дин Лижэнем стоит задача найти такой тип позиции, где, с одной стороны, будет не выхолощенная игра, а с другой стороны, техническая, где традиционно Ян не очень себя комфортно чувствует. В последних партиях ему это не удается. Либо получается позиция определившаяся, с минимальным преимуществом, где почти невозможно выиграть, либо вообще ничего не получается. Рисковать, как Лижэнь делал в начале, играя какие-то кривые схемы… Тоже пока не ясно. Наверное, для китайца день отдыха все-таки будет более полезен. Для Яна все понятно. Он играет следующую партию черным цветом, задача – сделать ничью. Если, конечно, китаец где-то зарвется, понятно, что Ян своего не упустит. Но это такие абстрактные разговоры. Пока на повестке дня черный цвет, где нужно сделать ничью», — рассказал Смагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Непомнящий в данный момент лидирует со счетом 6:5. Очередная партия, в которой российский гроссмейстер играл белыми, завершилась 24 апреля вничью.

Ранее тренер Яна Непомнящего рассказал о краже во время матча за шахматную корону.