Российскую теннисистку сняли с рейса из-за национальности

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в своих соцсетях сообщила о том, что польская авиакомпания LOT не допустила ее на рейс из-за ее национальной принадлежности.

«Сегодня авиакомпания LOT отказала мне в вылете на турнир на Корсику из Каира через Варшаву в Ниццу, потому что я обладательница российского паспорта.

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения», — написала Дьяченко.

Также теннисистка отметила, что единственным вариантом является возвращение в Россию. Она пропустит турнир в Ницце.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дьяченко занимает 117-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина (8-я). Также россиянки расположились на 13-й, 17-й и 18-й позиции рейтинга, это Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова соответственно.

Ранее Ига Свентек рассказала, почему не вышла на корт с символом в поддержку Украины.