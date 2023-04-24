Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую теннисистку сняли с рейса из-за национальности

Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку Дьяченко из-за ее гражданства

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в своих соцсетях сообщила о том, что польская авиакомпания LOT не допустила ее на рейс из-за ее национальной принадлежности.

«Сегодня авиакомпания LOT отказала мне в вылете на турнир на Корсику из Каира через Варшаву в Ниццу, потому что я обладательница российского паспорта.

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения», — написала Дьяченко.

Также теннисистка отметила, что единственным вариантом является возвращение в Россию. Она пропустит турнир в Ницце.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Дьяченко занимает 117-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина (8-я). Также россиянки расположились на 13-й, 17-й и 18-й позиции рейтинга, это Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова соответственно.

Ранее Ига Свентек рассказала, почему не вышла на корт с символом в поддержку Украины.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях