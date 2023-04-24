Блогер Савин рассказал, как принимал решение покинуть Россию

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак рассказал о решении покинуть Россию 24 февраля.

«Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».

Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это все началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля», — сказал Савин.

Напомним, что Евгений Савин в апреле на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.