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Бывший игрок сборной России Булыкин объяснил отставку гендиректора «Крыльев Советов» эмоциями

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший на клубном уровне за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за амстердамский «Аякс», в комментарии «Газете.Ru» высказался об отставке генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

Сообщалось, что причиной такого решения руководителя клуба стало бездействие руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными судейскими ошибками в матчах с участием команды.

«Понятно, что это эмоции, и то, что не может выполнить свои задачи, и, может, были моменты, в которых нужно подавать протесты. Но я думаю, что в большинстве своем свою роль сыграло то, что не они не могут выполнить задачу, которую поставило руководство клуба или губернатор области», — заявил Булыкин.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.

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