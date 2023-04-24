Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в 11-й партии матча за титул чемпиона мира, проходящего в Астане (Казахстан).

Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась с ничейным исходом на 39-м ходу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию партии.

На данный момент счет в матче — 6-5 в пользу россиянина.

12-я партия поединка за шахматную корону пройдет 26 апреля.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев рассказал, что один из сотрудников оргкомитета матча за звание чемпиона мира по шахматам против китайца Дин Лижэня в Астане украл у россиянина предмет одежды.