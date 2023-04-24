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Тренер «Акрона» Калешин рассказал о размерах штрафов за мат в команде

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер клуба Первой лиги «Акрон» Евгений Калешин рассказал о размерах штрафов за использование мата во время тренировок.

«В межсезонье мы собрались и поставили себе цель уйти и от этого. Ввели штраф. Сказал слово на «б» в тренировочном процессе – 1000 рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил.

Какими словами заменяю мат? Опытные люди говорят, что полезно говорить «слава богу» вместо любого матерного слова», — сказал Калешин в интервью «Чемпионату».

Тольяттинский «Акрон» в нынешнем сезоне стал главной сенсацией розыгрыша Кубка России. Он обыграл четыре московские команды подряд в Пути регионов турнира.

Команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо». Четвертой жертвой «Акрона» стал московский «Спартак», уступивший соперникам в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. На первом этапе финала нижней сетки «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о московском «Спартаке» перед матчем с «Краснодаром» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Москве 24 апреля. Начало в 19:00 по московскому времени.

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