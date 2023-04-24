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Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке АТР

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в обновленном рейтинге чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), опубликованном на официальном сайте организации.

На счету первой ракетки России 3210 очков. Вторым идет серб Новак Джокович, лидер рейтинга АТР, набравший 2565 очков. Третий — испанец Карлос Алькарас (2410).

Андрей Рублев занимает в списке шестую строчку (2035), а Карен Хачанов — девятое (1350).

Медведев ранее вернулся в топ-3 рейтинга ATP. 27-летний россиянин сместил с третьей строчки Каспера Рууда. 20 апреля норвежский теннисист проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира ATP 500 в Барселоне, не сумев таким образом защитить очки, заработанные на этом старте в сезоне-2021/2022.

Медведев отказался от участия в турнире в столице Каталонии после проигрыша в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Ранее россиянка Людмила Самсонова выбыла из числа 15 лучших теннисисток в мире в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 24 апреля на официальном сайте WTA.

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