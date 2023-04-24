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Названа причина смерти бывшего президента ФЛГР Акентьева

В ФЛГР сообщили, что Акентьев скончался из-за осложнений после коронавируса

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Петров Павел/Фотохроника ТАСС

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, что бывший глава организации Анатолий Акентьев ушел из жизни из-за осложнений после коронавируса.

«Предварительно — пошло осложнение на легкие из-за перенесенного коронавируса. Недавно его положили в больницу на подготовку к операции, но случилось несчастье», — передает слова Крянина РИА Новости.

Бывший президент ФЛГР скончался 23 апреля на 82-м году жизни. Акентьев — многократный чемпион СССР, участник зимних Олимпийских игр 1968 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.

Он возглавлял федерацию с 1996 по 2004 год. Акентьев был почетным вице-президентом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что будет считать предателями тех спортсменов, которые согласятся выступать на условиях, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК), — без флага и гимна, а также после подписания документа о несогласии с политикой России.

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