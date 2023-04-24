Орлов о мате в футболе: знал и политиков, и воров в законе — они не матерились

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об использовании нецензурной лексики в профессиональном футболе.

«Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, YouTube — это тоже эфир. Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни. Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал.

Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Я знал и политиков, и воров в законе — они не матерились. Я уже взрослый человек и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, ранее за излишнее использование мата раскритиковали юмористическое шоу под названием «Ну, так нельзя, ###». Ведущие – экс-тренер казанского «Рубина Леонид Слуцкий и форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба, первый гостем стал экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что руководство московского «Спартака» должно дать возможность главному тренеру Гильермо Абаскалю вывести красно-белых из кризиса.