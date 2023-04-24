Шайба Дадонова помогла «Далласу» сравнять счет в серии с «Миннесотой» в плей-офф НХЛ

В ночь на 24 апреля по московскому времени состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Старз» со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Тайлер Сегин (дважды) и российский форвард Евгений Дадонов. В составе «Миннесоты» голами отличились Йон Клингберг и Фредерик Годро. Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности +1.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятый матч состоится в Далласе в ночь на 26 апреля (мск).

Напомним, «Миннесота» завершился регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвертое место, набрав 108 очков.

В регулярном сезоне Кирилл Капризов принял участие в 67 матчах «Миннесоты», в которых ему удалось забросить 40 шайб и сделать 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что результативная передача Дмитрия Орлова помогла «Бостон Брюинз» увеличить преимущество в серии с «Флоридой Пантерз» в плей-офф НХЛ.