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Тарпищев назвал главную причину поражения теннисиста Рублева в финале турнира в Баня-Луке

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об итогах финальной игры турнира АТР-250 в Бане-Луке, в которой Андрей Рублев уступил Душану Лайовичу.

Напомним, что игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 4:6 в пользу серба. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Ничего cтрашного в поражении Рублева нет. Форму долго держать невозможно. К тому же это не главный турнир. Андрей не уcпел воccтановитьcя к финалу, отcюда главная причина неудачи. Трагедии в этом нет никакой в любом cлучае», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

27-летний россиянин сместил с третьей строчки Каспера Рууда. 20 апреля норвежский теннисист проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира ATP 500 в Барселоне, не сумев таким образом защитить очки, заработанные на этом старте в сезоне-2021/2022.

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