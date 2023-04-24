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Гасилин: у футболистов очень тяжелая жизнь, кто считает по-другому — диванные критики

Экс-игрок «Зенита» Гасилин считает, что зарплаты российских футболистов оправданы

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РИА Новости

Бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин ответил на критику в адрес футболистов за высокие зарплаты.

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще двести — просто обеспечивать себя игрой.

Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.

У футболиcтов очень тяжелая жизнь. Кто cчитает по-другому — диванные критики, пуcкающие cлюну завиcти. Быть профеccиональным футболиcтом — тяжелейший труд. Ты тратишь вcе cвое детcтво, не зная, получитcя ли у тебя выбитьcя или нет. Футболиcты риcкуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», — приводит слова Гасилина Sport24.

Гасилин помимо «Зенита» также выступал за пермский «Амкар», «Томь», астраханский «Волгарь», петербургскую «Звезду» и другие клубы. В феврале 2022 года он принял решение приостановить карьеру в профессиональном футболе и стал играть за медиафутбольные команды.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал не платить зарплаты российским футболистам.

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