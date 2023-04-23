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Экс-игрок сборной России Булыкин назвал Лантратова лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о лучшем игроке матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

По его мнению, подобного звания заслуживает вратарь красно-зеленых Илья Лантратов.

«Лучший игрок матча — Илья Лантратов, потому что он играл весь матч как лев в клетке и помог команде в трудной ситуации. Его надо отметить. Так как «Локомотив» вырвал эту ничью во многом благодаря его спасениям», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что матч ЦСКА — «Локомотив» завершился со счетом 1:1. В составе армейцев отличился Антон Заболотный, у гостей единственный мяч забил Вильсон Изидор.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что после ничьи с ЦСКА «Локомотив» выполнил задачу на сезон-2022/23.

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