Экс-игрок сборной России Булыкин назвал Лантратова лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив»

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о лучшем игроке матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

По его мнению, подобного звания заслуживает вратарь красно-зеленых Илья Лантратов.

«Лучший игрок матча — Илья Лантратов, потому что он играл весь матч как лев в клетке и помог команде в трудной ситуации. Его надо отметить. Так как «Локомотив» вырвал эту ничью во многом благодаря его спасениям», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Напомним, что матч ЦСКА — «Локомотив» завершился со счетом 1:1. В составе армейцев отличился Антон Заболотный, у гостей единственный мяч забил Вильсон Изидор.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что после ничьи с ЦСКА «Локомотив» выполнил задачу на сезон-2022/23.