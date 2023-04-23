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«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Сочи» в домашнем матче 24-го тура РПЛ

В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Ахматом» и футбольным клубом «Сочи». Игра закончилась победой «Ахмата» со счетом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым.

Единственный гол на 86-й минуте забил футболист «Ахмата» Владимир Ильин. Также на 34-й минуте отличился игрок хозяев Антон Швец, но взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора.

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков. «Сочи» занимает девятую позицию, заработав 31 балл.

29 апреля «Ахмат» на своем поле проведет встречу с московским ЦСКА. 30 апреля «Сочи» дома сыграет со столичным «Торпедо».

Ранее «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 6:1 в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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