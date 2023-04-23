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Тренер Гаджиев: «Спартак» находится в психологической яме

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист констатировал, что красно-белые испытывают психологические затруднения, и в этой связи сложно делать прогноз на исход матча.

«Спартак» находится в яме, скорее, психологической, эмоциональной. Потому что тот порыв, тот эмоциональный заряд, который был им присущ с момента прихода нового тренера, куда-то улетучился. И то, что, например, они показали в кубковом матче с «Акроном», было пародией на «Спартак». В каком они состоянии подойдут к игре с «Краснодаром», — это гадание на кофейной гуще. Уверенности у них нет. В чем проблема: эмоциональный спад или физический? Это часто сочетается, но порой эмоциональное состояние совершенно не зависит от физического», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в понедельник, 24 апреля, в Москве, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Владислав Безбородов.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал армейцев самой перспективной командой РПЛ.

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