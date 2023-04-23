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Мостовой поддержал решение Евсеева отчислить игрока «Шинника» за грубую ошибку

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев имел право отстранить от основного состава игрока, допустившего грубую ошибку в матче Первой лиги с владикавказской «Аланией».

«Тренер имеет право. Мы не знаем всех нюансов. Грубовато? А что? В футболе мы не видим грубостей? Ну как он мог отдать такую передачу, такой обрез перед финальным свистком? Это тоже непозволительно», — сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Накануне Евсеев объявил о санкциях в отношении игрока после поражения от «Алании».

«Шинник» пропустил единственный мяч на 94-й минуте встречи. В этом эпизоде ошибся, подарив мяч сопернику, вышедший на замену Александр Галимов. Полузащитник выступает за команду из Ярославля с начала этого года, перейдя из «СКА-Хабаровска».

Ранее генеральный директор клуба Первой лиги «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на сообщения о своем уходе из команды в конце нынешнего сезона.

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