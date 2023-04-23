Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за титул чемпионата мира по шахматам, проходящего в Астане.

Непомнящий играл черными фигурами. Партия закончилась вничью на 45-м ходу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию десятой партии.

Российский шахматист лидирует в матче со счетом 5,5-4,5.

11-я партия пройдет 24 апреля.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.

Напомним, что в июле Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Дин, третье — азербайджанец Теймур Раджабов.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть против Непомнящего. Это дало право россиянину провести матч за шахматную корону с представителем Китая. В 2021 году в матче за шахматную корону Карлсен обыграл Непомнящего.

Ранее вице-чемпион мира Сергей Карякин признался, что продолжает считать россиянина Яна Непомнящего фаворитом матча за шахматную корону.