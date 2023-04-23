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Евсеев заявил, что не поменял решения об исключении допустившего ошибку игрока «Шинника»

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РИА Новости

Главный тренер клуба Первой лиги «Шинник» из Ярославля Вадим Евсеев заявил, что не передумал отменить свое решение об отстранении от основного состава команды полузащитника Александра Галимова.

«Изменилось ли что-то после моих вчерашних слов? Я же все вчера сказал, добавить нечего», — сказал Евсеев «Чемпионату».

Накануне Евсеев объявил о санкциях в отношении игрока после поражения от владикавказской «Алании» в 28-м туре Первой лиги.

«Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, мы проиграли, и поэтому с завтрашнего дня этого разгильдяя в команде нет», — сказал Евсеев и покинул зал для пресс-конференции.

«Шинник» пропустил единственный мяч на 94-й минуте встречи. В этом эпизоде ошибся, подарив мяч сопернику, вышедший на замену Александр Галимов. Полузащитник выступает за команду из Ярославля с начала этого года, перейдя из «СКА-Хабаровск».

Ранее главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о подробностях конфликта между футболистами своей команды и игроками украинского клуба «Минай» во время сборов клубов в турецкой Анталье.

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