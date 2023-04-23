Промоутер Гаджиев объяснил, почему Павловичу будет трудно победить Джонса в титульном бою

Российский промоутер Камилл Гаджиев рассказал, почему бойцу из России Сергею Павловичу придется трудно в титульном бою с Джоном Джонсом за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, если поединок будет назначен, передает Sport24.

«Бой с Джоном Джонсом, если он состоится, будет для Павловича очень тяжелым. Потому что Джон Джонс — очень умный боец. Он постарается с Сергеем не драться в стойке, а перевести бой на пол. Здесь будет не так просто. Не говорю, что это лишает Сергея шанса, но это добавляет ему проблем. Это уже не его стихия», — заявил Гаджиев.

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Сергей Харитонов поделился размышлениями о вероятном поединке россиянина Сергея Павловича и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе Джоном Джонсом