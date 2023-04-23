Российский боец Павлович оригинально ответил на вопрос о титульном бое с Джонсом

Российский боец Сергей Павлович оригинально ответил на вопрос, сколько готов ждать титульного боя с Джоном Джонсом — обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

«Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну… Подождем!» — с улыбкой заявил Павлович на пресс-конференции.

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Сергей Харитонов поделился размышлениями о вероятном поединке россиянина Сергея Павловича и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе Джоном Джонсом