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Серб Лайович заявил, что Рублев сейчас показывает лучший теннис в своей жизни

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Geoff Burke/Reuters

Сербский теннисист Душан Лайович рассказал о своих ожиданиях от финального матча с россиянином Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в боснийском городе Баня-Лука.

«Думаю, он — фаворит. Сейчас он играет в лучший теннис в своей жизни. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я надеюсь, что смогу насладиться финалом. Обычно мне нравится играть в финале, поэтому я надеюсь на хороший матч», — передает слова Лайовича официальный сайт ATP.

В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:2, 6:4.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Рублев занимает шестую позицию. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд. Следом за ними идет лучший из россиян Даниил Медведев.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о причинах разгромного проигрыша российской теннисистки Дарьи Касаткиной в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте против испанки Паулы Бадосы.

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