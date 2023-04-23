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Руни назвал имя игрока, эпоха которого пришла на смену Месси и Роналду

Руни заявил, что эпоха Холанда пришла на смену Месси и Роналду

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Martin Rickett/AP

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высоко оценил качества форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе.

После матча за Суперкубок Англии, когда Холанда критиковали, я написал, что не сомневаюсь насчет него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул», — передает слова Руни The Times.

В текущем сезоне Холанд провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 28 матчей, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его команда идет на втором месте, уступая «Арсеналу» пять очков. Также норвежец записал на свой счет 12 голов и одну голевую передачу в восьми матчах Лиги чемпионов. В полуфинале «Ман Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Еще шесть голов форвард добавил в шести матчах Лиги наций за сборную Норвегии.

Холанд является самым результативным игроком сезона-2022/2023 в топ-5 европейских чемпионатах.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд не реализовал пенальти впервые с 2021 года.

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Футбол. Чемпионат Англии
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