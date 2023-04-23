Набранное очко Кучерова не помогло «Тампе» обыграть «Торонто» и выйти вперед в серии

Сегодня в четвертьфинальном матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимала »Торонто Мэйпл Лифс». Основное время завершилось со счетом 3:3.

Ноэль Аччари открыл счет уже на четвертой минуте матча. Чуть более минуты хозяевам потребовалось, чтобы отыграться (Энтони Чирелли). Затем команды снова обменялись шайбами в ворота друг друга. За «Торонто» забил Остон Мэттьюс, за «Тампу» — Брэндон Хагель.

Во втором периоде хозяева смогли впервые в этом матче выйти вперед. Даррен Рэддиш воспользовался передачей российского нападающего Никиты Кучерова.

За минуту до окончания основного времени Райан О'Райлли поразил ворота Андрея Василевского и перевел игру в овертайм. В добавленное время Морган Райлли смог принести победу гостям (4:3).

После этого матча счет в серии стал 2:1 в пользу «Торонто».

В текущем розыгрыше плей-офф Никита Кучеров провел все три игры и записал на свой счет 1+3. В регулярном чемпионате россиянин провел 82 матча, оформив 30+82. Таким образом, он стал самым результативным россиянином в сезоне. У Артемия Панарина на 20 очков меньше.

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