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Павлович нокаутом победил Блэйдса в первом раунде боя на турнире UFC Vegas 71

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Global Look Press

Сегодня в Лас-Вегасе (США) прошел турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Главным боем вечера стало противостояние российского тяжеловеса Сергея Павловича и американца Кертиса Блэйдса.

Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника.

После этой победы у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же побед подряд, которые он добыл в первом раунде.

4 декабря Павлович одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night (on ESPN 42). Его соперником был Тай Туиваса, представляющий Австралию.

Поединок, который должен был длиться три раунда по пять минут, завершился уже в первом раунде. Бойцы провели в октагоне всего 55 секунд, после чего российский боец нокаутировал своего оппонента.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. Свой предыдущий бой он провел в июле 2022 года: на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее сообщалось, что Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото единогласным решением судей.

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